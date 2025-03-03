В Военном учебном центре при ЮФУ в Таганроге состоялся выпуск лейтенантов

В Таганроге состоялся торжественный выпуск офицеров из Военного учебного центра при Южном федеральном университете. Выпускники получили звания лейтенантов и готовы отправиться к местам службы. Об этом сообщает пресс-служба ЮФУ.
После окончания обучения и заключения контракта выпускников ЮФУ направят в различные регионы России, включая Московскую, Воронежскую, Ленинградскую, Ростовскую области, Волгоград, Москву, Санкт-Петербург, Читу, а также в ЛНР и ДНР.
— Это юбилейный, 25-й выпуск. Ребята проходят службу в различных уголках нашей родины. Наши ребята имеют очень глубокую базу теоретических знаний, серьезных навыков при работе на технике радиосвязи, АСУ и иных средствах коммуникаций, — отметил начальник Военного учебного центра, полковник Александр Викторович Палеев.
Добавим, ВУЦ при Южном федеральном университете уже 19 лет готовит высококлассных специалистов для Вооруженных Сил Российской Федерации, за это время выпускниками стали около 900 человек.