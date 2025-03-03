В течение пяти лет 39 мостов в Башкирии будут отремонтированы

Сегодня, 3 марта, министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Любовь Минакова в своем Telegram-канале сообщила о планах до 2030 года привести в республике в нормативное состояние не менее 39 мостов.
Одним из ключевых объектов является мост через реку Ик на дороге Октябрьский-Уруссу, который находится на границе с Татарстаном. Это сооружение, по словам министра, имеет важное значение для жителей обеих республик.
Длина моста составляет 238,5 метров, ширина — семь. Реконструкция идет в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В настоящее время строители возводят опоры — всего их будет восемь. После этого начнется установка балок, которые станут основой конструкции моста.
После завершения работ, уверена Минакова, сооружения станет более безопасным и удобным. На нем появятся полосы безопасности, новые ограждения, освещение и тротуары для пешеходов с обеих сторон. Финал реконструкции запланирован на 2026 год.
— Важно, чтобы люди могли передвигаться по региону и выезжать в соседние области с комфортом и безопасно, — заявила глава Минтранса Башкирии.
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