В течение пяти лет 39 мостов в Башкирии будут отремонтированы

Длина моста составляет 238,5 метров, ширина — семь. Реконструкция идет в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В настоящее время строители возводят опоры — всего их будет восемь. После этого начнется установка балок, которые станут основой конструкции моста.