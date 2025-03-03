33 жителя Курской области эвакуированы в Россию из Украины при помощи Беларуси

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Мосалькова сообщила, что 33 жителя Курской области при поддержке Международного Комитета Красного Креста и посредничестве Беларуси эвакуированы в Россию из Украины.
Сообщается, что это в основном пожилые люди. Но есть и четверо детей. Для тех из них, у кого есть травмы и болезни организовали десять машин скорой помощи, которые доставят их в больницы Курска.
Остальные переночуют и завтра уже будут со своими близкими.
Ранее мы писали, что глава МВД сказал про 60 тысяч умных камер по всей Беларуси: «Могут отслеживать человека, распознавать лица, читать номерные знаки».
Кроме того, Минтруда сказало, как безработным белорусам получить от государства 4924 рубля.
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