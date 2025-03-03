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33 жителя Курской области эвакуированы в Россию из Украины при помощи Беларуси

33 жителя Курской области эвакуированы в Россию из Украины.

Источник: Комсомольская правда

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Мосалькова сообщила, что 33 жителя Курской области при поддержке Международного Комитета Красного Креста и посредничестве Беларуси эвакуированы в Россию из Украины.

Сообщается, что это в основном пожилые люди. Но есть и четверо детей. Для тех из них, у кого есть травмы и болезни организовали десять машин скорой помощи, которые доставят их в больницы Курска.

Остальные переночуют и завтра уже будут со своими близкими.

Ранее мы писали, что глава МВД сказал про 60 тысяч умных камер по всей Беларуси: «Могут отслеживать человека, распознавать лица, читать номерные знаки».

Кроме того, Минтруда сказало, как безработным белорусам получить от государства 4924 рубля.

Прочитайте также, что умер легендарный борец Бувайсар Сайтиев, который выступал в Минске и ценил Медведя: «Большой талант в сочетании с огромной трудоспособностью».