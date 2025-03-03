Китай впервые с пандемии запустил тестовый пассажирский поезд до Москвы

Поезд состоит из 12 вагонов китайского производства: шесть купейных, два СВ, один штабной, один багажный и два вагона-электростанции. Как уточнили в РЖД, ранее пассажирские вагоны КЖД эксплуатировались на российской железной дороге в другой модификации. Поезд № ¾ Пекин — Москва сопровождают специалисты из Китая и России, решение о его регулярном курсировании будет принято по результатам опытной поездки, добавили там.