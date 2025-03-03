Китай впервые с пандемии запустил тестовый пассажирский поезд до Москвы

«В соответствии с достигнутыми договоренностями между ОАО “РЖД”, Государственной корпорацией “КЖД” и АО “УБЖД” в настоящее время (с 25 февраля по 11 марта 2025 года) проводится опытная поездка международного пассажирского поезда № ¾ Пекин — Москва по маршруту Пекин — Улан-Батор — Москва и обратно», — заявили там.
Поезд состоит из 12 вагонов китайского производства: шесть купейных, два СВ, один штабной, один багажный и два вагона-электростанции. Как уточнили в РЖД, ранее пассажирские вагоны КЖД эксплуатировались на российской железной дороге в другой модификации. Поезд № ¾ Пекин — Москва сопровождают специалисты из Китая и России, решение о его регулярном курсировании будет принято по результатам опытной поездки, добавили там.
Пассажирское сообщение между Россией и Китаем было приостановлено в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Тогда же отменили поезд № ¾ Пекин — Москва формирования КЖД.
О решении возобновить пассажирское сообщение с Китаем в РЖД сообщали в сентябре 2024 года. В декабре возобновилось регулярное курсирование поезда № 402/401 Суйфэньхэ (провинция Хэйлунцзян, КНР) — Гродеково (Приморский край) формирования КЖД. Как уточняли в Федеральной таможенной службе, пункт пропуска будет работать ежедневно с 9:00 до 21:00. Ранее он обрабатывал только грузовые составы.