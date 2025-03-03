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В Аксае осудили мужчину, по вине которого погиб строитель

Под Ростовом мужчину остудили на год за смерть рабочего.

Источник: Комсомольская правда

В Аксае осудили местного жителя, по вине которого погиб строитель. Об этом сообщили в региональной прокуратуре 3 марта.

Следствие и суд установили, что мужчина был ответственным за охрану во время строительных работ. Однако он не провел инструктаж для рабочего. В результате мужчина сорвался с 27-метровой высоты. От полученных травм пострадавший погиб. Позже мужчину задержали правоохранители. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ».

Суд приговорил виновного к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор не вступил в законную силу.