В Аксае осудили мужчину, по вине которого погиб строитель

Следствие и суд установили, что мужчина был ответственным за охрану во время строительных работ. Однако он не провел инструктаж для рабочего. В результате мужчина сорвался с 27-метровой высоты. От полученных травм пострадавший погиб. Позже мужчину задержали правоохранители. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ».