К осени в Башкирии обновят более 30 зданий школ

Назаров отметил, что за три года в Башкирии уже отремонтировали и оснастили оборудованием 146 школьных зданий. В 2024-ом республика заняла первое место в Приволжском федеральном округе по объему привлечённых федеральных средств (в России — третье) и по количеству отремонтированных школ (в России — второе). К 1 сентября 2025-го руководство республики планирует модернизировать еще 35 школ.