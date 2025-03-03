К осени в Башкирии обновят более 30 зданий школ

В Башкирии стартует масштабная модернизация детсадов и колледжей. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал премьер-министр республики Андрей Назаров.
С этого года впервые в федеральную программу капитальных ремонтов объектов образования включили дошкольные учреждения. Первыми на очереди — детские сады в Аскарово и Сибае.
Кроме того, в планах у властей отремонтировать семь зданий колледжей. На это из федеральной казны выделят более 708 миллионов рублей.
Назаров отметил, что за три года в Башкирии уже отремонтировали и оснастили оборудованием 146 школьных зданий. В 2024-ом республика заняла первое место в Приволжском федеральном округе по объему привлечённых федеральных средств (в России — третье) и по количеству отремонтированных школ (в России — второе). К 1 сентября 2025-го руководство республики планирует модернизировать еще 35 школ.
Программа модернизации учреждений, по словам главы республиканского кабмина, включает в себя не только обновление зданий и коммуникаций, но и создание современного образовательного пространства: закупку нового оборудования, усиление антитеррористической защиты, повышение квалификации учителей и благоустройство территорий. Из бюджета республики на это направлено 3,4 миллиарда рублей.
Премьер-министр поручил главам муниципалитетов, участвующих в программе, до 30 марта завершить конкурсные процедуры и заключить контракты на ремонт десяти школьных зданий.
— Их нужно отремонтировать в 2025 году. Прошу отнестись со всей ответственностью. Нужно всегда помнить, что все это делается ради будущего наших детей, а значит, будущего всего региона, — заявил Андрей Назаров.
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