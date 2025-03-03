В МФТИ разработали систему поиска углеводородов на шельфе

Модульная архитектура комплекса позволяет использовать его как для наземных исследований, так и для морских операций. Система включает автономные донные станции, донные косы и наземные узлы, которые могут комбинироваться в зависимости от задач. Разработка получила поддержку Минобрнауки РФ и была протестирована в полевых условиях, показав свою эффективность при решении реальных задач.