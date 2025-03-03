В МФТИ разработали систему поиска углеводородов на шельфе

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Специалисты Московского физико-технического института (МФТИ) создали новую систему для сейсмической разведки нефти и газа, специально адаптированную для работы на шельфе. Об этом сообщили в пресс-службе МФТИ.
«Разработка позволяет проводить высокоточные исследования в сложных природных условиях, включая глубоководные акватории и мелководье. Система оснащена гибридной телеметрией, которая сочетает преимущества кабельных и беспроводных технологий. Это позволяет собирать данные в реальном времени, повышая точность и информативность исследований», — отметили в пресс-службе.
Гибридная телеметрия, как рассказали ученые, обеспечивает гарантированный сбор качественных сейсмических данных в любых районах и условиях. Она работает за счет возможности использовать беспроводную связь с линейными ретрансляторами, что позволяет проводить съемки без прокладки кабелей, снижая трудоемкость и вес оборудования.
В местах, где радиосвязь невозможна, например, в приливно-отливных зонах или при переходе через водные преграды, используется кабельное соединение.
Модульная архитектура комплекса позволяет использовать его как для наземных исследований, так и для морских операций. Система включает автономные донные станции, донные косы и наземные узлы, которые могут комбинироваться в зависимости от задач. Разработка получила поддержку Минобрнауки РФ и была протестирована в полевых условиях, показав свою эффективность при решении реальных задач.