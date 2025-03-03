Сосед залез в горящую квартиру через балкон и спас женщину в Жлобинском районе

В Гомельском областном управление МЧС рассказали, как мужчина спас свою соседку, забравшись квартиру через балкон.
ЧП случилось поздно вечером 2 марта в агрогородке Красный Берег Жлобинского района.
Приняв сообщение о пожаре, спасатели выехали на место происшествия. Прибыв, они увидели дым из квартиры на первом этаже.
Но еще до прибытия подразделений подразделения МЧС «сосед (1989 г. р.) забрался в горящую квартиру через балкон, обнаружил квартиросъемщицу (1976 г. р.), открыл дверь и вывел ее на чистый воздух».
В результате пожара повреждено имущество в комнате, закопчены стены и потолок в квартире. Женщину доставили в больницу. Возможно, полагают спасатели, пожар произошел из-за неосторожного обращение с огнем при курении.
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