В РФ открыли конкурсный отбор научных центров мирового уровня

«В России стартовал конкурсный отбор научных центров мирового уровня. Благодаря ему будет поддержано не менее 10 таких центров — как новых, так и действующих с 2020 года. Каждый из них сможет получать субсидию до 320 млн рублей ежегодно. Это создаст условия для разработки передовых отечественных технологий и быстрого внедрения их в производство, важность чего недавно подчеркнул президент Владимир Путин», — отметил Чернышенко, которого цитирует пресс-служба.