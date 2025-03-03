В РФ открыли конкурсный отбор научных центров мирового уровня

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Конкурс на предоставление грантов научным центрам мирового уровня (НЦМУ) открыт в России. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
«В России стартовал конкурсный отбор научных центров мирового уровня. Благодаря ему будет поддержано не менее 10 таких центров — как новых, так и действующих с 2020 года. Каждый из них сможет получать субсидию до 320 млн рублей ежегодно. Это создаст условия для разработки передовых отечественных технологий и быстрого внедрения их в производство, важность чего недавно подчеркнул президент Владимир Путин», — отметил Чернышенко, которого цитирует пресс-служба.
Заявки принимаются до 4 апреля 2025 года. Конкурсная документация и подробная информация размещена на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки.
Гранты в форме субсидии выделяются из федерального бюджета. Их размер будет определен программой развития каждого центра, которая формируется на период не менее 6 лет. При участии в конкурсе НЦМУ, созданных в 2020 году, возможна корректировка состава организаций — участников центров, а также уточнение направлений деятельности.
Первые научные центры мирового уровня были созданы в 2020 году в рамках национального проекта «Наука и университеты», реализация которого завершилась в 2024 году. По поручению президента РФ Владимира Путина новый этап развития центров будет реализован в рамках государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации».
Деятельность НЦМУ-победителей, как отметили в пресс-службе, должна быть направлена на разработку, развитие и внедрение в экономику важнейших наукоемких технологий, которые, в том числе, обеспечат вклад в реализацию национальных проектов технологического лидерства.