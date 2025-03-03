ГАИ рекомендует не торопиться со сменой зимней резины на летнюю

Там пояснили, что риски заложены в возможном ухудшении погоды и снижении температуры. Если это произойдет, летние шины не дадут необходимого сцепления колес с дорожным покрытием. По этой причине ГАИ рекомендует не торопиться со сменой резины. Лучше дождаться, когда установится стабильная весенняя погода.