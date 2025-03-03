ГАИ рекомендует не торопиться со сменой зимней резины на летнюю

Дорожная милиция напомнила, что по правилам с 1 декабря по 1 марта транспортные средства должны быть с зимними шинами.
«Тем не менее, несмотря на окончание зимнего периода, водителям следует помнить о переменчивости погоды ранней весной. Переход на летнюю резину в начале марта не противоречит ПДД, однако может создать опасность для движения», — говорится в сообщении Госавтоинспекции.
Там пояснили, что риски заложены в возможном ухудшении погоды и снижении температуры. Если это произойдет, летние шины не дадут необходимого сцепления колес с дорожным покрытием. По этой причине ГАИ рекомендует не торопиться со сменой резины. Лучше дождаться, когда установится стабильная весенняя погода.
Главный фактор — это температура воздуха. Если столбик термометра не будет опускаться ниже ноля и днем, и ночью, можно менять резину на летнюю.
Согласно правилам, зимние шины должны быть маркированы знаком в виде горной вершины с тремя пиками и со снежинкой внутри нее. Либо на резине могут быть надписи M+S, M&S, M.S, M S или All seasons. Высота рисунка протектора должна быть не менее 4 мм.
«Шина считается непригодной к эксплуатации, если появился один индикатор износа, расположенный по дну канавки протектора, при равномерном износе или два индикатора в каждом из двух сечений — при неравномерном износе беговой дорожки», — говорится в белорусских ПДД.
Также нельзя использовать шины с пробоями, порезам, разрывами, из-за которых обнажается корд, расслаивается каркас. Надо менять резину и тогда, когда отслаиваются протектор и боковины. То же самое рекомендуется сделать с треснувшей от старения резиной.