Уфимский кинолог заявила о нехватке в городе площадок для выгула собак

Выгуливать питомцев следует лишь в отведенных для этого местными властями местах. Животные должны быть в ошейнике и/или шлейке, на поводке длиною не более метра и в наморднике. Перечисленные условия не относятся к собакам-поводырям, полугодовалым щенкам и мелким собакам.