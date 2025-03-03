Уфимский кинолог заявила о нехватке в городе площадок для выгула собак

В Уфе не хватает площадок для выгула собак. Об этом в эфире программы «Честно говоря» заявила инструктор кинологической федерации Башкирии Елена Ибрагимова.
Напомним, в республике ввели ограничения, связанные с содержанием и выгулом домашних животных. Премьер-министр республики Андрей Назаров подписал соответствующее постановление.
Теперь при выгуле своего домашнего животного владелец должен держать его под постоянным контролем и следить, чтобы не был причинен ущерб окружающим и чужому имуществу.
Выгуливать питомцев следует лишь в отведенных для этого местными властями местах. Животные должны быть в ошейнике и/или шлейке, на поводке длиною не более метра и в наморднике. Перечисленные условия не относятся к собакам-поводырям, полугодовалым щенкам и мелким собакам.
Отпускать гулять собак одних без сопровождения — запрещается. Такие питомцы будут считаться безнадзорными, подлежащими отлову и отправке в приют.
Собаки в общественном транспорте должны быть на коротком поводке и в наморднике (если это не собака-поводырь), либо в закрытом переносном устройстве. Кошек в автобусах можно перевозить только в «переносках».
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