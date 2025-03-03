В Шахтах мужчина хотел новую мебель, но наткнулся на мошенников

По данным ведомства, местный житель решил обновить в доме мебель. Мужчина планировал сделать ее на заказ. Обратился за помощью к одной из предпринимательниц. Она убедила дончанина внести 70 тысяч вперед, что он и сделал. Однако желаемой мебели так и не получил. Позже женщина пропала со всех радаров и перестала выходить на связь.