18-летней студентке уфимского колледжа незаконно отказались платить пенсии по потере кормильца

В Уфе прокуратура Калининского района разобралась с ситуацией, в которую попала 18-летняя студентка колледжа. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.
Девушка, оставшаяся без родителей, в сентябре прошлого года вдруг обнаружила, что ей перестали выплачивать пенсию по потере кормильца. Обратившись в местное отделение Фонда пенсионного и социального страхования, она получила отказ.
Проведя проверку, надзорное ведомство выяснило, что прекращение выплат было незаконным. Руководителю фонда внесли представление, и студентке не только возобновили выплаты, но и вернули более 25 тысяч рублей, которые она недополучила.
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