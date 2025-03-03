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18-летней студентке уфимского колледжа незаконно отказались платить пенсии по потере кормильца

Фонд соцстрахования Башкирии лишил пенсии 18-летнюю студентку.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе прокуратура Калининского района разобралась с ситуацией, в которую попала 18-летняя студентка колледжа. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.

Девушка, оставшаяся без родителей, в сентябре прошлого года вдруг обнаружила, что ей перестали выплачивать пенсию по потере кормильца. Обратившись в местное отделение Фонда пенсионного и социального страхования, она получила отказ.

Проведя проверку, надзорное ведомство выяснило, что прекращение выплат было незаконным. Руководителю фонда внесли представление, и студентке не только возобновили выплаты, но и вернули более 25 тысяч рублей, которые она недополучила.

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