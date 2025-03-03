В Ростовской области решили ликвидировать все свалки в полном объеме

Так, необходимо указать в графике точное местоположение мусорных очагов, объема отходов. Также нужно указать стоимость работ и сроки ликвидации. Средства будут выделяться из бюджетов различных уровней. Благодаря такому подходу можно быстро и эффективно решить проблему. Стоит отметить, что мусорные очаги негативно влияют на экологию региона, поэтому важно ликвидировать свалки.