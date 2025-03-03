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В Ростовской области решили ликвидировать все свалки в полном объеме

На Дону решили убрать все мусорные очаги в полном объеме.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области планируют убрать все мусорные очаги. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил заместитель губернатора региона Владимир Ревенко.

— По поручению главы региона Юрия Слюсаря продолжаем заниматься вопросом рекультивации свалок в Ростовской области. Задача — ликвидировать их в полном объеме, — сообщил замгубернатора.

Так, необходимо указать в графике точное местоположение мусорных очагов, объема отходов. Также нужно указать стоимость работ и сроки ликвидации. Средства будут выделяться из бюджетов различных уровней. Благодаря такому подходу можно быстро и эффективно решить проблему. Стоит отметить, что мусорные очаги негативно влияют на экологию региона, поэтому важно ликвидировать свалки.