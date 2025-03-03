Муниципалитетам Башкирии поставили сроки подготовки к грядущей зиме

Голованова отметила, что новые правила, которые начали действовать в России с 1 марта, включают в себя как технические, так и организационные критерии. Это наличие порядка действий по ликвидации аварий, персонала диспетчерской и аварийной служб, актов проведения гидравлических испытаний теплосетей и запасов необходимых материалов.