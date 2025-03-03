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Муниципалитетам Башкирии поставили сроки подготовки к грядущей зиме

До 15 мая города и районы Башкирии должны утвердить планы подготовки к зиме.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 3 марта, министр жилищно-коммунального хозяйства Башкирии Ирина Голованова на оперативном совещании в Центре управления республики озвучила для руководителей городов и районов республики сроки подготовки к следующей зиме. До 15 мая все муниципалитеты должны утвердить все планы.

До 1 апреля чиновники будут должны утвердить планы действий по ликвидации возможных аварий на теплосетях. К 15 апреля — должны быть готовы планы теплоснабжающих организаций, а к 30 апреля — управляющих компаний и потребителей.

Также до 15 мая в каждом муниципалитете должны быть созданы специальные комиссии, которые оценят готовность к зиме.

Голованова отметила, что новые правила, которые начали действовать в России с 1 марта, включают в себя как технические, так и организационные критерии. Это наличие порядка действий по ликвидации аварий, персонала диспетчерской и аварийной служб, актов проведения гидравлических испытаний теплосетей и запасов необходимых материалов.

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