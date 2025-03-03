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Автобусные маршруты связали все населенные пункты Крыма

За 11 лет в Крыму проведена масштабная работа по улучшению общественного транспорта.

Источник: Комсомольская правда

За последние 11 лет в Крыму была проведена значительная работа, направленная на повышение качества услуг общественного транспорта. В частности, особое внимание уделялось обновлению подвижного состава, строительству и ремонту дорог, а также разработке новых маршрутов, сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

Сегодня все города и поселки на территории полуострова связаны автобусными маршрутами, в регионе действуют сотни автобусных и троллейбусных линий. Также налажено транспортное сообщение с Севастополем и другими регионами России, включая недавно присоединенные территории. По словам Константинова, в Крыму обновился подвижной состав на 90%.

«В рамках соглашения между правительством Москвы и Советом министров РК закуплено 752 новых транспортных средства. Всего в перевозке пассажиров задействованы 2 653 единицы транспорта, в том числе оборудованные для маломобильных граждан», — отметил Константинов.