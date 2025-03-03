Автобусные маршруты связали все населенные пункты Крыма

Сегодня все города и поселки на территории полуострова связаны автобусными маршрутами, в регионе действуют сотни автобусных и троллейбусных линий. Также налажено транспортное сообщение с Севастополем и другими регионами России, включая недавно присоединенные территории. По словам Константинова, в Крыму обновился подвижной состав на 90%.