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В Минске построят новый путепровод — какие улицы он соединит?

Улицы Колесникова и Ратомскую в Минске свяжет новый путепровод. Его строительство обсуждали на заседании под руководством председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что предпроектные работы уже ведутся. Рассматривается несколько вариантов строительства.

На совещании мы концептуально обсуждали, какой вариант лучше учитывает интересы всех заинтересованных сторон: и торгового дома «Ждановичи», располагающегося рядом, и работников рынка, покупателей, а также жителей столицы. Кроме того, мы должны учесть железную дорогу, которую нельзя останавливать, этот выезд обязательно должен функционировать в двухпутном исполнении без малейших перерывов. Это стратегически важно.

отметил Алексей Говорко
директор «Минскинжпроекта»

Новый путепровод, как говорится в сообщении, — это давно напрашивавшийся проект. Он поможет жителям западных кварталов столицы, например, Домбровки, Масюковщины, переехать в район торгового дома «Ждановичи», улицы Тимирязева, проспекта Победителей без выезда на МКАД.

строительство