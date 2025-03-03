В Минске построят новый путепровод — какие улицы он соединит?

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что предпроектные работы уже ведутся. Рассматривается несколько вариантов строительства.
На совещании мы концептуально обсуждали, какой вариант лучше учитывает интересы всех заинтересованных сторон: и торгового дома «Ждановичи», располагающегося рядом, и работников рынка, покупателей, а также жителей столицы. Кроме того, мы должны учесть железную дорогу, которую нельзя останавливать, этот выезд обязательно должен функционировать в двухпутном исполнении без малейших перерывов. Это стратегически важно.
Новый путепровод, как говорится в сообщении, — это давно напрашивавшийся проект. Он поможет жителям западных кварталов столицы, например, Домбровки, Масюковщины, переехать в район торгового дома «Ждановичи», улицы Тимирязева, проспекта Победителей без выезда на МКАД.