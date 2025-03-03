Прокуратура через суд заставила убрать незаконные постройки на Нугушском водохранилище

Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура провела проверку после обращения от руководства Национального парка «Башкирия» насчет самовольных объектов на Нугушском водохранилище. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.
На территории Бельского участкового лесничества, входящего в состав парка, появились незаконные постройки. На охраняемой территории без каких-либо разрешений установили электротрансформатор на бетонных блоках и построили три деревянных дома из бруса. В результате таких действий был поврежден почвенный слой на площади почти 150 квадратных метров.
Прокуратура подала в суд иск с требованием обязать арендатора земельного участка и лиц, ответственных за строительство, демонтировать незаконные объекты и рекультивировать нарушенные земли. Суд поддержал требования прокуратуры, и теперь исполнение решения находится под контролем надзорного ведомства.
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