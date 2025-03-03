Прокуратура через суд заставила убрать незаконные постройки на Нугушском водохранилище

На территории Бельского участкового лесничества, входящего в состав парка, появились незаконные постройки. На охраняемой территории без каких-либо разрешений установили электротрансформатор на бетонных блоках и построили три деревянных дома из бруса. В результате таких действий был поврежден почвенный слой на площади почти 150 квадратных метров.