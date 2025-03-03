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Папу Римского снова подключили к ИВЛ из-за острой дыхательной недостаточности

Папа Римский Франциск перенёс два эпизода острой дыхательной недостаточности, он снова находится на неинвазивной ИВЛ, сообщает пресс-служба Ватикана.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что данные эпизоды были вызваны значительным скоплением эндобронхиальной слизи и последующим бронхоспазмом.

Папе Римскому провели две бронхоскопии.

«Во второй половине дня была возобновлена ​​неинвазивная искусственная вентиляция лёгких», — говорится в заявлении.

Он остаётся в сознании, сохраняет ориентацию в пространстве и отвечает на действия медиков, добавили в пресс-службе Ватикана.

Накануне сообщалось, что состояние Папы Римского стабилизировалось, и он больше не нуждается в искусственной вентиляции лёгких.

О госпитализации Папы Римского для лечения затянувшегося бронхита стало известно 14 февраля.