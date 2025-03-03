Папу Римского снова подключили к ИВЛ из-за острой дыхательной недостаточности

Отмечается, что данные эпизоды были вызваны значительным скоплением эндобронхиальной слизи и последующим бронхоспазмом.
Папе Римскому провели две бронхоскопии.
«Во второй половине дня была возобновлена неинвазивная искусственная вентиляция лёгких», — говорится в заявлении.
Он остаётся в сознании, сохраняет ориентацию в пространстве и отвечает на действия медиков, добавили в пресс-службе Ватикана.
Накануне сообщалось, что состояние Папы Римского стабилизировалось, и он больше не нуждается в искусственной вентиляции лёгких.
О госпитализации Папы Римского для лечения затянувшегося бронхита стало известно 14 февраля.