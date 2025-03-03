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Мост на границе Башкирии с Татарстаном будет готов в 2026 году

В Башкирии на границе с Татарстаном продолжается реконструкция моста через реку Ик на дороге Октябрьский — Уруссу, начатая в ноябре 2024 года.

Источник: telegram-канал министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Любовь Минаковой

Как отметила министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Любовь Минакова, объект важен для жителей обеих республик.

Длина моста составляет более 238 метров, ширина — 7 метров. Сейчас рабочие строят опоры моста. Всего их будет восемь. Затем мостостроители приступят к следующему важному этапу строительства — установке балок, которые держат мост.

«На обновлённом мосту будут полосы безопасности, новые ограждения, освещение и тротуары для пешеходов с двух сторон. Предстоит выполнить большой объем работы, поэтому завершить их планируем в 2026 году», — сообщила Минакова в своих соцсетях.

Она добавила, что до 2030 года в планах привести в нормативное состояние не менее 39 мостов.

строительство