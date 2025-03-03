Поезд Смоленск — Симферополь начнет курсировать 29 мая

«Поезд будет курсировать через день. В первый рейс из Симферополя поезд отправится 29 мая в 13:30 и прибудет в Смоленск 31 мая в 13:22. Вагоны беспересадочного сообщения до Белгорода достигнут станции назначения 31 мая в 5:10», — говорится в сообщении.