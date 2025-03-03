Поезд Смоленск — Симферополь начнет курсировать 29 мая

«Поезд будет курсировать через день. В первый рейс из Симферополя поезд отправится 29 мая в 13:30 и прибудет в Смоленск 31 мая в 13:22. Вагоны беспересадочного сообщения до Белгорода достигнут станции назначения 31 мая в 5:10», — говорится в сообщении.
В первый рейс из Смоленска состав выйдет 31 мая в 19:21, из Белгорода — 1 июня в 00:25. На станции прибытия — в Симферополе — он будет 2 июня в 17:00. Поезд проследует через Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Ростов-на-Дону, Тамань.
«Продажа билетов на поезда Смоленск — Симферополь и Симферополь — Смоленск, а также в вагоны Симферополь — Белгород уже открыта. Билеты на первый рейс вагонов Белгород — Симферополь появятся в продаже во вторник. Продажа билетов на последующие даты открывается за 90 суток», — отметили в компании.
В состав поезда будут включены одноэтажные купейные вагоны (классов 2 Л, 2Э) и плацкартные вагоны (3Л).