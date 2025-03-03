Телеведущий Борис Корчевников рассказал, как связан его фильм «Мамино письмо» с Беларусью

Российский телеведущий Борис Корчевников в интервью телеканалу СТВ рассказал, как связан его фильм «Мамино письмо» с Беларусью.
Мы писали, что Корчевников в качестве гендиректора российского православного телеканала «Спас» представил в столице Беларуси 23 февраля полнометражный художественно-документальный фильм «Мамино письмо», посвященный теме защиты детей до рождения. Тогда же журналист встретился с митрополитом Вениамином, который также посетил показ.
Оказалось, что у фильма есть несколько ниточек, связывающих картину с Беларусью. Так, Кристина Новикова, исполнительница главной роли, — белоруска.
— Она очень ждала, когда мы приедем сюда, чтобы этот фильм здесь показать, — отметил Борис Корчевников.
Кроме того, он поделился такой историей:
— На показе в Минске к моей коллеге подошел человек и говорит: я ваш фильм уже восьмой раз буду смотреть. Я работаю психологом в женской консультации. В Беларуси благодаря фильму «Мамино письмо» уже есть сохраненные жизни. В Рождество этот фильм показали на [телеканале] «Спас» и уже выложили в открытый доступ. Он говорит: я отправлял нескольким своим клиенткам этот фильм, и они сохранили ребенка. Большей радости, чем такое услышать, сложно себе представить.
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