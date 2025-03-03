Телеведущий Борис Корчевников рассказал, как связан его фильм «Мамино письмо» с Беларусью

— На показе в Минске к моей коллеге подошел человек и говорит: я ваш фильм уже восьмой раз буду смотреть. Я работаю психологом в женской консультации. В Беларуси благодаря фильму «Мамино письмо» уже есть сохраненные жизни. В Рождество этот фильм показали на [телеканале] «Спас» и уже выложили в открытый доступ. Он говорит: я отправлял нескольким своим клиенткам этот фильм, и они сохранили ребенка. Большей радости, чем такое услышать, сложно себе представить.