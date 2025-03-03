Муниципальные услуги жителям Башкирии в большинстве случаев оказывают в электронном виде

Особой популярностью пользуется региональный портал государственных услуг. В 2024 году его посетили более 500 тысяч человек. Чаще всего жители республики обращаются за услугами в социальной, земельной и строительной сферах. Среди самых востребованных услуг — предварительное согласование предоставления земельного участка, уведомление о планируемом строительстве и оформление социальных пособий.