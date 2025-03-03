Муниципальные услуги жителям Башкирии в большинстве случаев оказывают в электронном виде

Сегодня, 3 марта, на очередном оперативном совещании в Центре управления республикой исполняющий обязанность главы Министерства цифрового развития государственного управления Башкирии Денис Слепов доложил, что более 75,5% жителей республики старше 14 лет уже имеют учетные записи на портале «Госуслуги».
Кроме того, доля муниципальных услуг, оказываемых в электронном формате, выросла на 25% по сравнению с 2021 годом и достигла почти 92%.
Особой популярностью пользуется региональный портал государственных услуг. В 2024 году его посетили более 500 тысяч человек. Чаще всего жители республики обращаются за услугами в социальной, земельной и строительной сферах. Среди самых востребованных услуг — предварительное согласование предоставления земельного участка, уведомление о планируемом строительстве и оформление социальных пособий.
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