Литовские таможенники с 12 марта начнут проверять бензобаки калининградских фур. Водителям необходимо будет декларировать количество топлива. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«С 8:00 12 марта 2025 года начинается обязательное электронное декларирование количества топлива в топливных баках грузовых транспортных средств», — говорится в сообщении.
Нововведение будет касаться российских и белорусских большегрузов, которые въезжают в страну через пункты пропуска Мядининкай, Шальчининкай и Кибартай. В республике напомнили дальнобойщикам, что незаконный слив топлива влечёт за собой административную ответственность с конфискацией транспортного средства.
Литва намерена продлить договор о транзите газа в Калининградскую область, который истекает в конце 2025-го. и на котором республика зарабатывает 20 млн евро в год.