Литовские таможенники с 12 марта начнут проверять бензобаки калининградских фур

Нововведение будет касаться российских и белорусских большегрузов, которые въезжают в страну через пункты пропуска Мядининкай, Шальчининкай и Кибартай. В республике напомнили дальнобойщикам, что незаконный слив топлива влечёт за собой административную ответственность с конфискацией транспортного средства.