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Госкомитет Башкирии по ЧС обратился к жителям с предупреждением

В Башкирии сегодня, 4 марта ожидаются порывы ветра до 16 метров в секунду. Об этом сообщает госкомитет республики по ЧС со ссылкой на данные Башгидромета.

Сейчас в Ричмонде: +8° 4 м/с 27% 765 мм рт. ст. +7°
Источник: Башинформ

В связи с этим ведомство обращается к жителям с советом ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Важно не оставлять детей без присмотра.

«Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям. Не подходите под линии электропередач и к оборвавшимся электропроводам, гнилым и старым, особенно одиночно стоящим деревьям», — обратились в госкомитете Башкирии по ЧС.

Водителям, управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, надо соблюдать скоростной режим и дистанцию от других участников движения.

«Будьте более аккуратными и бдительными. Паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии оставляйте вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций», — сообщили в ведомстве.

В случае возникновения угрозы жизни и здоровья звонить по единому телефону экстренной помощи 112.

Ранее Башгидрометцентр сообщил, какая погода ожидается в Башкирии в марте.