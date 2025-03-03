Госкомитет Башкирии по ЧС обратился к жителям с предупреждением

В связи с этим ведомство обращается к жителям с советом ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Важно не оставлять детей без присмотра.
«Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям. Не подходите под линии электропередач и к оборвавшимся электропроводам, гнилым и старым, особенно одиночно стоящим деревьям», — обратились в госкомитете Башкирии по ЧС.
Водителям, управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, надо соблюдать скоростной режим и дистанцию от других участников движения.
«Будьте более аккуратными и бдительными. Паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии оставляйте вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций», — сообщили в ведомстве.
В случае возникновения угрозы жизни и здоровья звонить по единому телефону экстренной помощи 112.
Ранее Башгидрометцентр сообщил, какая погода ожидается в Башкирии в марте.