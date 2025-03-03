Госкомитет Башкирии по ЧС обратился к жителям с предупреждением

«Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям. Не подходите под линии электропередач и к оборвавшимся электропроводам, гнилым и старым, особенно одиночно стоящим деревьям», — обратились в госкомитете Башкирии по ЧС.