Отец рассказал о состоянии сына, который остался без лица после нападения хаски в Сочи

Согласно опубликованной информации, когда мальчик ехал на велосипеде, то на него набросились две собаки. Псы были на цепи, которую перегрызли. Позже выяснилось, что хозяин не кормил их несколько дней. Голодные животные нанесли серьезные травмы ребенку. Мальчика срочно доставили в больницу. Позже его транспортировали в Москву.