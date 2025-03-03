Отец рассказал о состоянии сына, который остался без лица после нападения хаски в Сочи

В Краснодарском крае отец рассказал о состоянии сына, который остался без лица после нападения хаски. Об этом сообщили наши коллеги из КП-Кубань. Происшествие случилось на курорте Красная Поляна.
Согласно опубликованной информации, когда мальчик ехал на велосипеде, то на него набросились две собаки. Псы были на цепи, которую перегрызли. Позже выяснилось, что хозяин не кормил их несколько дней. Голодные животные нанесли серьезные травмы ребенку. Мальчика срочно доставили в больницу. Позже его транспортировали в Москву.
Врачи видят положительную динамику. После консилиума нейрохирурги выберут тактику лечения ребенка. Известно одно, что ребенку предстоит серьезное и многоэтапное лечение.