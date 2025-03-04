СКР проверит транспортную доступность Щербинок в Нижнем Новгороде

Речь в частности идёт о мкрн Щербинки Приокского района.
Правоохранители организовали проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Руководитель областного СУ СКР Айрат Ахметшин должен будет доложить о результатах.
Напомним, что маршрут автобусов А-31 скорректировали в Нижнем Новгороде. По обращениям жителей ЖК «Цветы» касательно вместительности транспорта автобусы среднего класса заменены на большой класс. Увеличенные габариты транспорта потребовали корректировок и в его пути. Поэтому конечную остановку маршрута перенесли от «ЖК “Победа” на “Автовокзал “Щербинки”. Кроме того, участок маршрута с ул. Горной заменили на ул. 40 лет Октября и ул. Шатковскую.
В понедельник, 3 марта, мониторинговая группа проверила заполняемость автобусов нескольких маршрутов Приволжской столицы. Что касается маршрута А-31, то в утренние часы пик выпуск на маршруте составил 13 автобусов с интервалом 15 минут. Кстати, последние отправления на маршруте должны осуществляться от автовокзала Щербинки в 22:05, а с пл. Минина и Пожарского — в 22:10.