СКР проверит транспортную доступность Щербинок в Нижнем Новгороде

Напомним, что маршрут автобусов А-31 скорректировали в Нижнем Новгороде. По обращениям жителей ЖК «Цветы» касательно вместительности транспорта автобусы среднего класса заменены на большой класс. Увеличенные габариты транспорта потребовали корректировок и в его пути. Поэтому конечную остановку маршрута перенесли от «ЖК “Победа” на “Автовокзал “Щербинки”. Кроме того, участок маршрута с ул. Горной заменили на ул. 40 лет Октября и ул. Шатковскую.