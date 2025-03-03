Никуда не денутся: Большая часть россиян уверена в возвращении иностранных брендов

Ранее Life.ru рассказывал, какие мировые бренды готовы вернуться в Россию, а кто ушёл насовсем. В списке есть автомобильные гиганты, компании из мира моды и общественного питания, а также технокорпорации. Тем временем в Правительстве РФ назвали возможное условие возвращения на рынок иностранных брендов, а также отметили, что у России «хорошая память».