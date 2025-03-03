Никуда не денутся: Большая часть россиян уверена в возвращении иностранных брендов

50% от давших такой ответ считают, что вернуться сможет только часть брендов, а 43% думают, что снова работать в РФ сможет большинство компаний. Лишь 3% опрошенных полагают, что бренды уже никогда не возвратятся, и ещё столько же затруднились ответить.
Отношение к потенциальному возвращению иностранных компаний среди россиян разное. 29% участников исследования смотрят на такое развитие событий, но уже привыкли к появившимся альтернативам. 26% заняли нейтральную позицию, 24% относятся к перезагрузке отношений с брендами отрицательно, а ещё 19% очень ждут их возвращения.
Опрос проводился 26 февраля. В исследовании участвовало более 43 тысяч человек из свыше чем 50 субъектов РФ.
Ранее Life.ru рассказывал, какие мировые бренды готовы вернуться в Россию, а кто ушёл насовсем. В списке есть автомобильные гиганты, компании из мира моды и общественного питания, а также технокорпорации. Тем временем в Правительстве РФ назвали возможное условие возвращения на рынок иностранных брендов, а также отметили, что у России «хорошая память».