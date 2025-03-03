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В ФРГ заявили, что у подозреваемого в наезде на толпу есть расстройство

В Германии специалисты сосредоточились на установлении мотивов подозреваемого в наезде на толпу людей.
Источник: Аргументы и факты

У подозреваемого в наезде на толпу людей в немецком городе Мангейм есть психическое расстройство, сообщил старший прокурор городской прокуратуры Ромео Шлюсслер.

По его словам, специалисты быстро сосредоточились на установлении обстоятельств произошедшего и мотивов подозреваемого.

«Сначала не было ясно, является ли злоумышленник экстремистом или речь идет о политических мотивах. У нас есть гораздо более конкретные доказательства психического заболевания преступника, поэтому расследование сосредоточено на этом аспекте», — приводит слова Ромео Шлюсслера агентство ТАСС.

Напомним, 3 марта в центре Мангейма машина въехала в толпу людей. В результате два человека погибли, 25 пострадали. Впоследствии подозреваемого задержали. Им оказался 40-летний житель федеральной земли Рейнланд-Пфальц.