В ФРГ заявили, что у подозреваемого в наезде на толпу есть расстройство

«Сначала не было ясно, является ли злоумышленник экстремистом или речь идет о политических мотивах. У нас есть гораздо более конкретные доказательства психического заболевания преступника, поэтому расследование сосредоточено на этом аспекте», — приводит слова Ромео Шлюсслера агентство ТАСС.