В ФРГ заявили, что у подозреваемого в наезде на толпу есть расстройство

У подозреваемого в наезде на толпу людей в немецком городе Мангейм есть психическое расстройство, сообщил старший прокурор городской прокуратуры Ромео Шлюсслер.
По его словам, специалисты быстро сосредоточились на установлении обстоятельств произошедшего и мотивов подозреваемого.
«Сначала не было ясно, является ли злоумышленник экстремистом или речь идет о политических мотивах. У нас есть гораздо более конкретные доказательства психического заболевания преступника, поэтому расследование сосредоточено на этом аспекте», — приводит слова Ромео Шлюсслера агентство ТАСС.
Напомним, 3 марта в центре Мангейма машина въехала в толпу людей. В результате два человека погибли, 25 пострадали. Впоследствии подозреваемого задержали. Им оказался 40-летний житель федеральной земли Рейнланд-Пфальц.