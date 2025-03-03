Захарова возмутилась извинениями израильских музыкантов за исполнение «Катюши»

В столице Молдовы произошел инцидент, вызвавший общественное возмущение на фестивале «Мэрцишор». Израильская группа «Klezmer Band», участники которой родом из Молдавии, исполнила песню «Катюша» на иврите. В записи музыканты утверждают, что долгое время считали эту песню традиционной для Израиля, и что перевод на русский язык произошел автоматически, напоминает «Царьград».