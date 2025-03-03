Космический аппарат Blue Ghost показал восход солнца на Луне

Космический аппарат Blue Ghost запечатлел момент восхода Солнца на поверхности Луны, снимок представлен на сайте NASA.
Этот модуль был запущен в январе и успешно совершил посадку в начале марта, став первым в мире аппаратом, разработанным частной компанией, который смог полностью выполнить посадочную миссию на Луну.
Для сравнения, два года назад аналогичный модуль, созданный Intuitive Machines, достиг поверхности спутника, но при этом опрокинулся на бок.
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