Что можно и нельзя делать в Архипов день 4 марта, который называют Филя Вешний

Православная церковь 4 марта вспоминает святых Архипа и Филимона. Как правило, в народе принято праздновать Архипов день. Но есть еще название Филя Вешний. Все дело в том, что с указанного дня весна еще больше вступала в свои права.
Что нельзя делать 4 марта.
Запрещено хвастаться своими успехи. Считается, что можно потерять удачу. День не следует проводить в одиночестве. Вместе с тем нельзя отказывать нуждающимся в помощи. А еще не следует смотреть на падающие звезды.
Что можно делать 4 марта.
По традиции, в названный день было принято печь каравай, которым угощали родственников и близких людей. Интересно, что каравай нужно было съесть весь, чтобы год выдался удачным.
Согласно приметам, теплый день предсказывал непредсказуемую весну. Вместе с тем если встретить в лесу серого зайца, то погода выдастся теплой. Встреча белого зайца указывала на снегопады.
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Тем временем крупный белорусский банк объявил, что будет брать 20 рублей за ошибочный перевод.
А еще синоптики сказали, когда в Беларусь придет резкое потепление до +12 градусов.