Что принесут в Крым атлантические воздушные массы: погода во вторник

«Ветер западный 7−12 м/с, в отдельных районах усилится до 15 м/с. Температура воздуха ночью −3…+2 градуса, в горах −4…-9, днем +4…+9 градусов, в горах 0…+3», — сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью местами гололедица. Ветер западный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2 градуса, днем +5…+7.
В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 6−11 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2, днем +6…+8 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от −3 до +2 градусов, днем столбики термометров покажут от +4 до +9.