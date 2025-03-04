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Что принесут в Крым атлантические воздушные массы: погода во вторник

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар — РИА Новости Крым. Во вторник теплые атлантические воздушные массы приведут к постепенному повышению температуры воздуха в Крыму. Преимущественно без осадков. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.

Сейчас в Ричмонде: +1° 3 м/с 80% 764 мм рт. ст. +3°
Источник: РИА "Новости"

«Ветер западный 7−12 м/с, в отдельных районах усилится до 15 м/с. Температура воздуха ночью −3…+2 градуса, в горах −4…-9, днем +4…+9 градусов, в горах 0…+3», — сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью местами гололедица. Ветер западный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2 градуса, днем +5…+7.

В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 6−11 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2, днем +6…+8 градусов.

В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от −3 до +2 градусов, днем столбики термометров покажут от +4 до +9.