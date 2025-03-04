Календарь на 4 марта: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

4 марта во всем мире вспоминают о проблеме ожирения и чествуют инженеров и изобретателей. В католических странах отмечают «жирный вторник», или Марди Гра — это последняя возможность повеселиться перед началом поста. Какие еще памятные даты и праздники отмечают 4 марта и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и мире 4 марта.
* ~Всемирный день инженерии~
Это событие будет отмечаться в мире в 2025 году в шестой раз. Профессиональный праздник для всех инженеров, ученых и изобретателей установили осенью 2019 года на Генеральной конференции ЮНЕСКО по инициативе Всемирной федерации инженерных организаций. В этот день в 1968 году была образована World Federation of Engineering Organizations (WFEO) — международная неправительственная организация, представляющая профессию инженера по всему миру. В нее входит и Российский союз научных и инженерных общественных объединений. Цель праздника — повысить популярность профессии инженера и отдать дань уважения специалистам, без которых было бы невозможным развитие промышленности и строительства.
* ~Всемирный день борьбы с ожирением~
В последние годы проблема ожирения превратилась в одну из самых серьезных угроз для здоровья человечества. По степени опасности ожирение ставят в один ряд с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкозаболеваниями. Сегодняшняя дата призвана привлечь внимание к этой проблеме и направить людей на путь здорового питания и правильного образа жизни.
По данным Росстата, в России 2023 году массу тела, соответствующую стадиям предожирения и ожирения, имело 62,5% жителей страны в возрасте от 19 лет. Ежегодно медицинские вузы, клиники и больницы в РФ приурочивают ко Всемирному дню борьбы с ожирением образовательные и просветительские мероприятия. В этом году 4 марта в столице на базе Боткинской больницы пройдет профильный медицинский конгресс с международным участием.
* ~Международный день очкарика~
Этот праздник был учрежден по инициативе одного из зарубежных благотворительных фондов. Цель даты — приободрить тех, кто вынужден смотреть на мир через линзы очков. По данным ВОЗ, более 2,2 млрд человек во всем мире живут с нарушениями зрения.
* ~Марди Гра~
Эту дату отмечают во множестве католических стран мира. В переводе с французского Марди Гра означает «жирный вторник». По своей сути праздник схож с русской Масленицей. В этот день накануне начала поста принято вкусно есть, устраивать гулянья и карнавалы. Завершается Марди Гра ровно в полночь колокольным звоном. С первой минуты среды наступает время поста, покаяния и воздержания.
* ~Международный день блина~
Еще один гастрономический праздник совпадает по времени с Марди Гра и тоже приурочен к скорому началу поста. В США его отметили впервые в 1950 году. А вот в Англии дата в почете уже более полутысячи лет. Традиционно в этот день принято устраивать забеги с блинами.
Какие праздники отмечаются 4 марта в других странах.
Беларусь — День милиции. В этот день отмечают свой профессиональный праздник сотрудники Министерства внутренних дел Республики Беларусь.
Литва — День святого Казимира. Этот литовский княжич и польский королевич жил в середине XV века и был известен набожностью и милосердием. Сегодня его мощи хранятся в Кафедральном соборе Вильнюса, а сам он считается покровителем страны. День его памяти — не только религиозный, но и светский праздник, который знаменует приход весны. В этот день принято устраивать ярмарки с песнями и танцами.
США — Национальный день вальса. Этот танец начал распространяться в США в середине XIX века. Сегодня это одно из излюбленных танцевальных направлений у жителей страны. Вальс танцуют на официальных обедах, свадьбах и других мероприятиях.
Церковные праздники 4 марта.
* День памяти Апостолов от 70-ти Архиппа, епископа Колосского, Филимона, епископа Газского и мученицы равноапостольной Апфии.
Святой апостол Филимон и его супруга Апфия жили в городе Колоссы во Фригии. Приняв крещение от святого апостола Павла они открыли свой дом христианам, посвятили себя молитве и богослужениям. Во времена гонений Нерона святые Филимон и Апфия, а также живший в Колоссах святой апостол Архипп приняли мученическую смерть. Язычники ворвались в храм, где шло богослужение, и все прихожане разбежались, лишь Филимон, Архипп и Апфия мужественно встретили тех, кто пришел с недобрыми намерениями. Архиппа растерзала толпа, а Филимона и Апфию забили камнями.
Народные праздники и приметы 4 марта.
* День Архипа и Филимона.
4 марта на Руси издревле почитали святых Архипа и Филимона — апостолов от семидесяти: последователей Иисуса Христа, проповедовавших его учение в I веке. На Руси на Архипа женщины традиционно проводили время на кухне. Считалось, что чем больше еды наготовит хозяйка, чем больше угостит нищих, тем богаче и успешней будет ее дом. Центральным блюдом стола был каравай. Внутрь блюда частенько клали монетки. Кому попадался кусочек мякиша с денежкой, для того и год будет особенно удачным.
* Приметы.
Считалось, что с этого дня постепенно вступает в силу весна. Крестьяне внимательно следили за повадками животных.
Довелось увидеть чайку — скоро ждать ледохода.
Если в лесу повстречался белый заяц, значит, зима не торопится уходить и еще накроет землю снегом.
Серые зайцы в лесу — признак скорой оттепели.
Какие исторические события произошли 4 марта.
* 1726 год — при Академии наук и художеств в Санкт-Петербурге заработала первая в России гимназия.
Дни рождения и юбилеи 4 марта.
* 1678 год — родился Антонио Вивальди, итальянский композитор, скрипач, дирижер.
Кто отмечает дни рождения.
* 86 лет исполняется Ларисе Лужиной, актрисе, народной артистке РСФСР.