Календарь на 4 марта: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Это событие будет отмечаться в мире в 2025 году в шестой раз. Профессиональный праздник для всех инженеров, ученых и изобретателей установили осенью 2019 года на Генеральной конференции ЮНЕСКО по инициативе Всемирной федерации инженерных организаций. В этот день в 1968 году была образована World Federation of Engineering Organizations (WFEO) — международная неправительственная организация, представляющая профессию инженера по всему миру. В нее входит и Российский союз научных и инженерных общественных объединений. Цель праздника — повысить популярность профессии инженера и отдать дань уважения специалистам, без которых было бы невозможным развитие промышленности и строительства.