Основные инстинкты: зрителям предложили узнать, «Где живет любовь?»

— Уже закончилась работа над фильмами «Игры разума», это о том, что на самом деле всё не то, чем кажется, — рассказала «Известиям» руководитель «НМГ Док» Юлия Засько. — Заканчивается производство фильма «Чужой внутри», где мы рассказываем о мозге. В монтаже фильм «Где живет душа?». Это один из самых сложных фильмов. Он о том, существует ли душа, можно ли ее измерить и взвесить. В доке «В мире сновидений» зрители узнают, есть ли вещие сны, для чего люди спят. «Математика судьбы» — о том, можно предсказать события твоей жизни или они предопределены. И на это создатели посмотрят с точки зрения науки.