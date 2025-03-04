Основные инстинкты: зрителям предложили узнать, «Где живет любовь?»

Фильм «Где живет любовь?» — это рассказ о том, что романтические чувства лишь побочный эффект сложных процессов, происходящих в теле человека. 9 марта состоится его телепремьера на РЕН ТВ и Rutube. В рамках столичной премьеры фильма также прошла презентация нового индустриального медиа «Документальное кино» DOC.ru. Созданное при участии «НМГ ДОК», оно будет аккумулировать всё самое значимое, происходящее в документальном кино. «Известия» присоединились к первым зрителям и оценили серьезность нового проекта.
Фильм о том, что такое любовь.
Что такое душа? Почему человек ревнует? Что мы видим во снах? Линейка научно-популярных фильмов «НМГ ДОК» представит авторитетных спикеров и их исследования по этим вопросам. 3 марта московскому кинозрителю показали на большом экране первые серии ленты «Где живет любовь?». Согласно исследованию авторов проекта, нами командуют хитрые эволюционные программы, контролировать которые практически невозможно. Генетический код, нейронные сигналы, гормональный бунт толкают нас на поиски любовных приключений. Фильм раскроет все тайны самого главного чувства на планете.
— Спасибо за доверие «НМГ ДОК», руководство которого предложило с научной точки зрения взглянуть на понятие, которое считается эфемерным, неконкретным, романтическим, — сказал «Известиям» режиссер фильма Дмитрий Сапун. — К понятию, лежащему в эмоциональной области, мы подошли рационально. Мы сделали огромное количество открытий для себя.
Например, отмечает Сапун, есть выражения «любовь живет три года» или «два сапога — пара». В фильме объясняется, что у них есть научное объяснение. Что мы знаем о поцелуе? Мы привыкли считать, что это выражение любви. А оказывается, что это взаимная вакцинация. А вот, например, яйцеклетка в период овуляции пахнет ландышами. И этому тоже есть логичное объяснение, о котором рассказывается в картине.
Фильм поднимает еще один серьезный вопрос. Несмотря на достижения науки и техники, человечество постигла эпидемия одиночества. Каждый четвертый сегодня испытывает недостаток любви. Люди тратят миллиарды на мастер-классы и психологов, чтобы решить эту проблему. Но под вывеской «марафон любви» чаще всего скрываются инфоцыгане.
«НМГ ДОК» бросает вызов всем псевдо-гуру и представляет уникальный научно-популярный документальный фильм, где собраны все самые последние научные исследования и исчерпывающие ответы на вечные вопросы: что такое любовь, как она рождается, какие органы отвечают за это состояние, его развитие или затухание. Также создатели постараются разгадать, почему любовь проходит и какие физиологические процессы на это влияют.
Эксперты, участвующие в проекте «НМГ ДОК», среди которых физики, химики, нейрофизиологи, антропологи, психологи, ответят на непростые вопросы.
— Основная задача, которую мы перед собой ставили, — привлечь к созданию фильма не просто специалистов, а звезд от науки, — говорит Дмитрий Сапун. — Некоторых спикеров пришлось ждать несколько месяцев, потому что хотели видеть их и только их.
Что такое «бабочки в животе», и как они туда попадают? Есть ли таблетки от любовной лихорадки, когда человек ощущает себя в буквальном смысле на грани безумия? Психолог Татьяна Мужицкая разберет, что для человека важнее в самом начале отношений — запах или внешность. Нейрофизиолог Вячеслав Дубынин детально объяснит, какой процесс происходит в мозге влюбленного человека. А антрополог Станислав Дробышевский представит любовь с точки зрения эволюции — как побочный эффект сложных процессов, происходящих в теле человека.
— Мы живем ради эмоций и ради того, чтобы иногда ощущать счастье, — говорит Вячеслав Дубынин. — Это не постоянное состояние, а что-то вроде серфинга, и когда ты на волне, любовь дает мощнейшие положительные эмоции. И вот уже глобальное чувство, которое греет тебя каждый час. И вы вместе занимаетесь творчеством, рожаете детей, спина к спине защищаете свою территорию. Каждый из нас стремится найти свою половинку.
Фильм «Где живет любовь?» создан для линейки «НМГ ДОК» «Научно о ненаучном». В этом цикле расскажут просто о сложном.
— Уже закончилась работа над фильмами «Игры разума», это о том, что на самом деле всё не то, чем кажется, — рассказала «Известиям» руководитель «НМГ Док» Юлия Засько. — Заканчивается производство фильма «Чужой внутри», где мы рассказываем о мозге. В монтаже фильм «Где живет душа?». Это один из самых сложных фильмов. Он о том, существует ли душа, можно ли ее измерить и взвесить. В доке «В мире сновидений» зрители узнают, есть ли вещие сны, для чего люди спят. «Математика судьбы» — о том, можно предсказать события твоей жизни или они предопределены. И на это создатели посмотрят с точки зрения науки.
По словам Юлии Засько, сейчас «НМГ ДОК» готовит также фильмы из цикла «Великие». Документалисты расскажут про Ивана Грозного, Ивана Калиту, Троцкого, Сталина. В каждом фильме цикла проводятся параллели с современностью, рассказывается об отложенном эффекте тех или иных реформ или решений.
— Наша главная задача — показать, что документальное кино может быть интересно самой широкой аудитории, — отмечает Юлия Засько. — Цикл производства документального проекта обычно составляет два-три года. Но уже сейчас мы можем похвастаться успехами фильма «Александр ІII». Мы посмотрели на годы правления императора под углом, несколько отличающимся от общепринятого. Рассказали, что на самом деле он значительно улучшил экономику и сделал Россию страной, с которой стали считаться на международной арене, причем сделал это с помощью не только оружия, но и дипломатии. В премьерный показ в эфире РЕН ТВ фильм посмотрели 5,9 млн зрителей.
Телевизионная премьера фильма «Где живет любовь?» состоится на канале РЕН ТВ 9 марта.
Новый сайт о кино.
В рамках премьеры фильма, «НМГ ДОК» представил и новое индустриальное медиа «Документальное кино» DOC.ru. Интернет-портал должен возродить интерес к создания научно-популярных фильмов не у только профессионалов, но и у широкой зрительской аудитории.
— Мы намерены поднимать проблемы индустрии, просвещать и образовывать, дискутировать, работая в связке с кинокритиками — всё это для того, чтобы создать в нашей стране мощное индустриальное комьюнити, — говорит главный редактор DOC.ru Илона Егиазарова. — Помимо того, будем вести диалог с неравнодушными зрителями — наш контент, в том числе и эксклюзивное видео, появится в соцсетях — на наших площадках в VK, Telegram, Rutube, ОК и «Яндекс Дзен».
Первыми спикерами нового медиа стали программные директора фестивалей Сусанна Альперина и Марко Мюллер. Они рассказывают о закулисье кинофорумов. А гуру теледокументалистики Светлана Колосова признается, насколько тяжело снимать документальное кино об известных людях. Скоро выйдут новые беседы с интересными сценаристами и режиссерами.