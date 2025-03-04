Первые вместе: сборы «Красного шелка» приблизились к 400 млн рублей

Фильм «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым в роли великого поэта в третий раз возглавил российский прокат. В минувший уикенд релиз заработал 167 млн рублей, его общая касса превысила миллиард. Стабильно удерживает лидерские позиции в отечественном бокс-офисе и экшен-детектив «Красный шелк» с Милошем Биковичем. Во второй уикенд он заработал еще 121 млн рублей и приблизился к отметке в 400 млн по общим сборам. Замыкает топ-3 «Обезьяна» по Стивену Кингу, заработавшая на старте 74 млн. «Известия» — об итогах выходных в кино.
«Красный шелк» держится в топе бокс-офиса.
В ночь на 3 марта по Москве в Лос-Анджелесе прошла 97-я церемония вручения наград премии «Оскар», за которой российский зритель в этом году следил с особым предвкушением. Дело в том, что в гонке участвовала «Анора» Шона Бэйкера, ставшая в итоге триумфатором конкурса, с нашим Юрой Борисовым, который очаровал западных коллег. Роберт Дауни — младший, например, похвалил Юру со сцены перед всем Голливудом.
Поразительно вовремя в российский прокат на этом фоне 14 февраля вышел «Пророк. История Александра Пушкина», где поэта играет как раз Юра Борисов. Ажиотаж вокруг его номинации на «Оскар», несомненно, сыграл на руку проекту. За актера посетители российских кинотеатров проголосовали рублем — музыкальный байопик про Пушкина третью неделю подряд удерживает лидерство в бокс-офисе по итогам уикенда, несмотря на неоднозначные отзывы зрителей. По данным ЕАИС, в минувшие выходные картина записала на свой счет еще 167 млн рублей и показала наибольшее среднее количество зрителей на сеанс — 21 человек.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел ВолковПремьера фильма «Красный шелк».
Дело, конечно, не только в Борисове. Еще один фильм с его участием — «Кончится лето» — стартовал в российском прокате сейчас лишь с восьмой строчки, заработав около 17 млн рублей. Там актер играет парня с судимостью, у которого после отсидки не получается начать новую жизнь. Он крадет золото и пускается в бега. Выбор этой картине в выходные отдали 33 тыс. зрителей, в то время как «Пророку» — 352 тыс. Зато интеллектуалы «Кончится лето» не пропускают: критики объявили его важнейшей премьерой сезона.
— «Пророк» — масштабный и красивый релиз, который отметился мощной маркетинговой кампанией. Шумиха вокруг «Оскара» и Юры Борисова продолжает бустить его успех. Благодаря этому сарафан колоссальный, а из-за неоднородности мнений интерес к фильму только возрастает — каждому хочется составить свое, — сказала «Известиям» президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей БессоновПремьера фильма «Пророк. История Александра Пушкина».
Конкуренцию в прокате «Пророку» составляет остросюжетный детектив «Красный шелк», который тоже стабильно не сдает позиций в рейтинге. Во второй уикенд российско-китайский экшен записал на свой счет еще 121 млн рублей, приблизив общие сборы к отметке в 400 млн. Фильм, к слову, тоже отличился звездным кастом: Милош Бикович, Гоша Куценко, Глеб Калюжный, Елена Подкаминская, Чжэн Ханьи, Ирина Алферова, Ярослав Могильников. Действие разворачивается в конце 1920-х годов, значительная его часть — в поезде, который перевозит через всю Россию секретные документы.
— Интерес у российского зрителя к подобным проектам есть. Аналогичные костюмные детективы у нас зарабатывали неплохо. Например, «Убийство в Восточном экспрессе» собрало порядка 900 млн рублей, «Смерть на Ниле» — более 600 млн, а «Достать ножи» — порядка 400 млн. В ближайшее время мы не увидим на экранах сопоставимых по маркетингу и размаху российских проектов в этой нише, — отметила Ольга Зинякова.
«Обезьяна» по Стивену Кингу стартовала в прокате с третьего места.
В следующий уикенд, добавила эксперт, сборы приумножатся. А пока сильные конкуренты в лице «Красного шелка» и «Пророка» не оставляют шансов другим новинкам, что демонстрируют цифры. Комедийный хоррор «Обезьяна» по Стивену Кингу со звездой «Дивергента» и «Белого лотоса» Тео Джеймсом стартовал лишь с третьей строчки национального бокс-офиса.
Фото: Atomic MonsterКадр из фильма «Обезьяна».
Фильм о старой игрушечной обезьянке, убивающей людей, заработал 74 млн рублей. Незначительно отстал другой дебютант — отечественный «Северный полюс» с Андреем Мерзликиным и Евгением Мироновым, принесший на старте 62 млн. С третьей на пятую ступень спустилась «Манюня: День рождения Ба» (39,8 млн). Ниже расположились «Капитан Крюк» (21,4 млн) и «Екатерина Великая» (17,7 млн). Общие сборы последней всего около 70 млн с момента релиза две недели назад.
Замыкает топ-10 турецкая мелодрама «Оставь это ветру» со звездой «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел и Барышем Ардучем, которые лично презентовали фильм в Москве. Он в российском прокате уже месяц, общие сборы за этот период составили 225 млн рублей.
Вероятно, в следующие выходные ленту сместят новинки. В прокат выйдет сказка «Царевна-лягушка», байопик о советской фигуристке, трехкратной олимпийской чемпионке «Роднина», фэнтези «Дорогая, я больше не перезвоню» с Никитой Ефремовым о том, куда попадает душа после смерти, и комедия про день сурка «Один хороший день». Предстоящий уикенд придется на 8 Марта. Возможно, праздничные выходные положительно повлияют на посещаемость кинотеатров, которая за последние несколько недель снизилась с 2,1 млн до 1,5 млн посетителей.