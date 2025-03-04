Первые вместе: сборы «Красного шелка» приблизились к 400 млн рублей

Дело, конечно, не только в Борисове. Еще один фильм с его участием — «Кончится лето» — стартовал в российском прокате сейчас лишь с восьмой строчки, заработав около 17 млн рублей. Там актер играет парня с судимостью, у которого после отсидки не получается начать новую жизнь. Он крадет золото и пускается в бега. Выбор этой картине в выходные отдали 33 тыс. зрителей, в то время как «Пророку» — 352 тыс. Зато интеллектуалы «Кончится лето» не пропускают: критики объявили его важнейшей премьерой сезона.