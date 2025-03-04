Воронеж не выпустил парк

По данным ассоциации индустриальных парков России (АИП), в Черноземье расположено 30 индустриальных парков общей площадью 5,5 тыс. га. В них задействованы 370 резидентов и создано 23 тыс. рабочих мест. В обзор АИП за 2023 год были включены 407 действующих и создаваемых парков в РФ, 27 из них — новые. В 2023 году в производство и инфраструктуру ИП было инвестировано 2,3 трлн руб. Общее число производств в парках превышает 5,2 тыс. Доля частных парков от общего числа составляет 60%, а государственных — 40%. При этом площадь государственных ИП (37 тыс. га) значительно превышает частные (19 тыс. га). В одной только Воронежской области функционируют как минимум пять крупных ИП: четыре государственных («Масловский», «Лискинский», «Бобровский», «Воронеж») и один частный (ИП «Перспектива»).