Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила недовольство по поводу того, что в Молдавии артистам приходится извиняться за исполнение песни «Катюша». Об этом она написала в своем Telegram-канале.
В 2025 году традиционный музыкальный фестиваль «Мэрцишор» в Молдавии оказался в центре скандала, когда израильским музыкантам, исполнившим знаменитую военную песню «Катюша», пришлось публично извиняться. Инцидент вызвал бурную реакцию в социальных сетях, где пользователей возмутило, что исполнение этой песни якобы пропагандирует российские идеи.
Захарова отметила, что молдавский музыкальный фестиваль «Мэрцишор» существует с 1966 года, и за всю его историю не было случаев, когда бы запрещали песни, ставшие символом борьбы с нацизмом.
Дипломат также подчеркнула, что молдавское правительство действует по принципу «вперед в прошлое», ссылаясь на темные времена оккупации румынами и Губернаторства Транснистрия. Она считает, что такие действия лишь подчеркивают негативные аспекты истории страны и игнорируют важные культурные традиции.
В завершение, дипломат добавила, что «Катюша» — это не просто песня, а символ борьбы за жизнь и свободу, под которую погибли многие люди. Она призвала тех, кто требует извинений за исполнение этой песни, задуматься о ее значении и о тех, кто боролся за свободу, в том числе за свободу тех, кто сегодня извиняется.
Ранее болельщики сербского баскетбольного клуба «Црвена Звезда» спели песню «Катюша» во время матча Евролиги в Белграде против литовской команды «Жальгирис». Кроме того, фанаты из Сербии выложили из листов бумаги на верхнем ярусе трибун сербский флаг, а на нижнем — российский.