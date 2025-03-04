Эмир Кустурица откровенно высказался о фильме «Анора»

«Это огромная ошибка Запада, всего мира — думать, что “Анора” — хорошая картина. Ведь там ничего нет! Ни героя. Ни высказывания. Ни мыслей, которые могли бы быть. Есть только богатый сынок, который влюбился в проститутку, и родители, которые не хотят, чтобы он был с ней. Всё! Никаких отношений у главных героев… Как же возможно, чтобы такой фильм стал победителем фестиваля в Каннах?! Честно — я не знаю!».