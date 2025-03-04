Эмир Кустурица откровенно высказался о фильме «Анора»

В преддверии Международного фестиваля «Дух огня», который стартует 5 марта в Ханты-Мансийске, президент киносмотра Эмир Кустурица дал aif.ru эксклюзивное интервью, в котором откровенно высказался, в том числе, о фильме «Анора», ставшем лауреатом «Оскара» в пяти номинациях, и Юре Борисове, не получившем эту награду.
«Это огромная ошибка Запада, всего мира — думать, что “Анора” — хорошая картина. Ведь там ничего нет! Ни героя. Ни высказывания. Ни мыслей, которые могли бы быть. Есть только богатый сынок, который влюбился в проститутку, и родители, которые не хотят, чтобы он был с ней. Всё! Никаких отношений у главных героев… Как же возможно, чтобы такой фильм стал победителем фестиваля в Каннах?! Честно — я не знаю!».
На вопрос, в коррумпированности ли жюри дело, господин Кустурица ответил aif.ru:
«Не думаю. Президентом жюри была режиссер (американка Грета Гёрвиг. — Ред.), сделавшая популярный фильм “Барби” и думавшая, вероятно, только о рынке. Моральный кодекс этой персоны таков, что она понимает мир неправильно. И не понимает, что совершила ошибку, дав главный приз “Аноре”. Это ошибка с точки зрения морали, эстетики… “.