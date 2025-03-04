Сбербанк резко снизил ставки по ипотеке

Сбербанк снизил ставки на полтора процентных пункта.
Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотечным кредитам, начиная с 4 марта. Согласно сообщению пресс-службы банка, базовые ставки уменьшены на 1−1,5 процентных пункта в зависимости от размера первоначального взноса.
«С 4 марта Сбербанк снизил ставки по ипотеке на Домклик. Базовые ставки по ипотечным кредитам понизились на 1−1,5 п.п. в зависимости от размера первоначального взноса», — говорится в сообщении.
Для ипотечных кредитов на первичное жилье минимальная ставка теперь составляет 28,2%, а для вторичного жилья — 27,6%, при условии, что первоначальный взнос превышает 50%. Если взнос составляет от 20 до 50%, ставка снижается на 1 процентный пункт, что делает минимальную ставку для первичного жилья 28,7% и для вторичного — 28,1%.