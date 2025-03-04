Сбербанк резко снизил ставки по ипотеке

Для ипотечных кредитов на первичное жилье минимальная ставка теперь составляет 28,2%, а для вторичного жилья — 27,6%, при условии, что первоначальный взнос превышает 50%. Если взнос составляет от 20 до 50%, ставка снижается на 1 процентный пункт, что делает минимальную ставку для первичного жилья 28,7% и для вторичного — 28,1%.