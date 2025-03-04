Новостройка или вторичное жильё. Какую квартиру сейчас выгоднее купить

— Если клиент подходит под её условия, ему, безусловно, выгоднее приобрести квартиру у девелопера — либо уже готовую по договору купли-продажи, либо в доме, который готовится к вводу в эксплуатацию. Если семейная ипотека недоступна, необходимо сравнивать цены, потому что стоимость квадратного метра в одной и той же локации при сопоставимом качестве жилья может сильно отличаться. Допустим, из-за того, что владелец по личным обстоятельствам хочет побыстрее реализовать квартиру. И в этом случае «вторичка» однозначно будет выгоднее «первички», — рассказал директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК «А101» Рустам Азизов.