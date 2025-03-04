Неумолимая планета. Учёные предрекли скорый ледниковый период из-за смещения земной оси

— Один градус, что называется, погоды не сделает. Я не думаю, что от этого что-то изменится. Если это произойдёт, немного распределится по-другому температура от одного полюса к другому. Это скорее синоптические изменения, а не климатические. Будут немного смещаться времена года, будут сезонные изменения. Климат будет менее резким. Ближе к экватору он будет мягче, а на полюсах он будет холодным. Но я не вижу в этом картины ледникового периода, — заверил кандидат геолого-минералогических наук.