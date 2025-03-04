В Одессе после серии взрывов начались перебои с электроснабжением

В Одессе зафиксированы проблемы с электроснабжением, информирует «Страна.ua».
Перебои начались после серии взрывов.
«После взрывов в Одессе у части жителей города пропал свет», — рассказали украинские журналисты.
Напомним, о взрывах заявил мэр Одессы Геннадий Труханов. По его словам, в городе была объявлена воздушная тревога.
Позже стало известно об очередных взрывах.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены в Одесской области включены с 21:48 мск.
Ранее подпольщик Сергей Лебедев заявил об ударе по балкеру с грузом и иностранными военными в Одессе. На судне находились безэкипажные катера, которые готовились к атаке на Крымский полуостров.