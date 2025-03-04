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В Одессе после серии взрывов начались перебои с электроснабжением

В Одесской области звучит воздушная тревога.

Источник: Аргументы и факты

В Одессе зафиксированы проблемы с электроснабжением, информирует «Страна.ua».

Перебои начались после серии взрывов.

«После взрывов в Одессе у части жителей города пропал свет», — рассказали украинские журналисты.

Напомним, о взрывах заявил мэр Одессы Геннадий Труханов. По его словам, в городе была объявлена воздушная тревога.

Позже стало известно об очередных взрывах.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены в Одесской области включены с 21:48 мск.

Ранее подпольщик Сергей Лебедев заявил об ударе по балкеру с грузом и иностранными военными в Одессе. На судне находились безэкипажные катера, которые готовились к атаке на Крымский полуостров.