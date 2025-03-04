Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбои в работе соцсети

Вечером 28 февраля сервис Downdetector зафиксировал тысячи жалоб от российских пользователей на работу других мессенджеров. Так, сбои в работе WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной на ее территории) наблюдались в ряде других стран, что свидетельствует о глобальных неполадках в работе сервиса.