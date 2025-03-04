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Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбои в работе соцсети

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» в России выражают недовольство из-за неполадок в работе платформы. Об этом стало известно из сведений портала «Сбой.рф».

У части пользователей появились проблемы с входов в ВК.

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» в России выражают недовольство из-за неполадок в работе платформы. Об этом стало известно из сведений портала «Сбой.рф».

У пользователей при входе на сайт всплывает сообщение об ошибке: «Страница которую вы ищете временно недоступна. Попробуйте позже». Такая же проблема встречается и при использовании приложения.

Вечером 28 февраля сервис Downdetector зафиксировал тысячи жалоб от российских пользователей на работу других мессенджеров. Так, сбои в работе WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной на ее территории) наблюдались в ряде других стран, что свидетельствует о глобальных неполадках в работе сервиса.

Пользователи ВК видят такое изображениеФото: Журналист URA.RU.