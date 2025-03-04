В Карелии поймали пару, которая убила знакомого и спрятала останки в чемоданы

«26 февраля в съёмной квартире на улице Авиаторов Балтики в городе Мурино Ленинградской области супружеская пара расправилась со своим знакомым. Чтобы скрыть преступление, его тело расчленили, уложили в два чемодана и оставили их на берегу Невы», — говорится в сообщении.
Долго скрываться от правосудия преступникам не удалось, их личности были оперативно установлены. В ближайшее время фигурантов доставят в Санкт-Петербург для передачи в следственные органы.
Напомним, что чемоданы обнаружил случайный прохожий, который планировал искупаться в холодной воде. Он и сообщил полиции об ужасающей находке.