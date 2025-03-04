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В Карелии поймали пару, которая убила знакомого и спрятала останки в чемоданы

В Петрозаводске задержаны подозреваемые в жестоком убийстве человека и его последующем расчленении. По данным правоохранителей, супружеская пара лишила знакомого жизни, а затем запаковала его останки в чемоданы. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Источник: Life.ru

«26 февраля в съёмной квартире на улице Авиаторов Балтики в городе Мурино Ленинградской области супружеская пара расправилась со своим знакомым. Чтобы скрыть преступление, его тело расчленили, уложили в два чемодана и оставили их на берегу Невы», — говорится в сообщении.

Долго скрываться от правосудия преступникам не удалось, их личности были оперативно установлены. В ближайшее время фигурантов доставят в Санкт-Петербург для передачи в следственные органы.

Напомним, что чемоданы обнаружил случайный прохожий, который планировал искупаться в холодной воде. Он и сообщил полиции об ужасающей находке.