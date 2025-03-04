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Суд арестовал имущество экс-замглавы Росприроднадзора Долматова

Суд арестовал автомобили, земельные участки и квартиры обвиняемых в мошенничестве Долматова и Новикова.

Источник: Комсомольская правда

На имущество бывшего заместителя главы Росприроднадзора Олега Долматова и экс-руководителя ФЦАО (Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия) Владислава Новикова наложен арест. Обоих обвиняют в мошенничестве в составе организованной группы, ущерб от которого составил 370 миллионов рублей.

«В рамках обеспечительной меры судом было арестовано имущество Олега Долматова и Владислава Новикова в нескольких регионах РФ», — информирует РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Среди арестованного имущества — автомобили, квартиры, земельные участки.

По версии следствия, Долматов завысил расходы на создание программного обеспечения, а также обеспечил победу в конкурсе аффилированной ему организации.

Ранее сайт KP.RU рассказывал, как бывший глава Росприроднадзора и двое пособников заработали состояние на золоте в Якутии.