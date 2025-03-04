Суд арестовал имущество экс-замглавы Росприроднадзора Долматова

На имущество бывшего заместителя главы Росприроднадзора Олега Долматова и экс-руководителя ФЦАО (Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия) Владислава Новикова наложен арест. Обоих обвиняют в мошенничестве в составе организованной группы, ущерб от которого составил 370 миллионов рублей.