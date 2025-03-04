Сербский режиссер Кустурица рассказал, что думает об актере Юре Борисове

1 апреля Эмир Кустурица начнет подготовку к съемкам фильма «Как я не снял “Преступление и наказание?”» по мотивам Достоевского. А осенью в Москве начнутся съемки. Картина будет с элементами биографии режиссера и его, Кустурицу, а не студента Раскольникова, сыграет Юра Борисов, не получивший на днях «Оскар» за роль второго плана в фильме «Анора».