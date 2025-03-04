Сербский режиссер Кустурица рассказал, что думает об актере Юре Борисове

В преддверии Международного фестиваля «Дух огня», который стартует 5 марта в Ханты-Мансийске, президент киносмотра Эмир Кустурица дал aif.ru эксклюзивное интервью, в котором откровенно высказался, в том числе, о фильме «Анора», ставшем лауреатом «Оскара» в пяти номинациях, и актере Юре Борисове.
1 апреля Эмир Кустурица начнет подготовку к съемкам фильма «Как я не снял “Преступление и наказание?”» по мотивам Достоевского. А осенью в Москве начнутся съемки. Картина будет с элементами биографии режиссера и его, Кустурицу, а не студента Раскольникова, сыграет Юра Борисов, не получивший на днях «Оскар» за роль второго плана в фильме «Анора».
«По сюжету богатый человек говорит молодому режиссеру: “Если ты убьешь мою жену, я дам тебе много денег, и ты будешь счастлив”», — анонсировал новую картину господин Кустурица.
А на вопрос, при чем тут Федор Михайлович, ответил, улыбнувшись:
«Наверное, это будет самый популярный вопрос… У Достоевского была дилемма: убить человека или не убить (“Тварь ли я дрожащая или право имею?” — aif.ru). Думаю, на Западе сейчас это уже не дилемма, а самый обыкновенный вопрос».
Режиссер признался, что поначалу планировал делать классический фильм по Достоевскому. Однако «классика дала мне возможность не интерпретировать ее. А просто подарила вдохновение».
Господин Кустурица также рассказал, что до того, как посмотреть «плохой фильм “Анора”, он видел всего лишь две или три картины с участием Борисова.
«И знаете, что я понял? Он один из тех, кто может сыграть даже собаку. По-моему, Юра может все. Такая природа!», — считает режиссер.
К сожалению, фильм «Пророк», в котором Борисов сыграл Пушкина, Кустурица посмотреть не успел.