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WSJ: США могут заморозить поставки оружия Киеву из американских запасов

Решение о приостановке финансирования военной помощи Киеву принято на фоне общего замораживания иностранной помощи.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты Америки всерьез рассматривают возможность заморозить поставки оружия киевскому режиму из американских военных запасов. Такая мера станет следующей после решения о прекращении финансирования новых поставок вооружений Украине. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой собственные источники среди действующих и бывших американских чиновников.

По данным издания, соответствующее решение уже принято. Это сделано на фоне общего замораживания администрацией Трампа помощи иностранным государствам. Однако отмечается, что свою роль сыграла и перепалка Трампа с Зеленским в Белом доме — основной канал поставок оружия заблокировали именно после этой весьма напряженно встречи.

Ранее KP.RU писал: сам Трамп допустил, что США могут прекратить оказывать военную помощь Украине, однако признался, что решение окончательно пока еще не принято.

Ранее Трамп заявил, что США не будут мириться с ужасными заявлениями Зеленского.