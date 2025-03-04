WSJ: США могут заморозить поставки оружия Киеву из американских запасов

По данным издания, соответствующее решение уже принято. Это сделано на фоне общего замораживания администрацией Трампа помощи иностранным государствам. Однако отмечается, что свою роль сыграла и перепалка Трампа с Зеленским в Белом доме — основной канал поставок оружия заблокировали именно после этой весьма напряженно встречи.