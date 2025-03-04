Эмир Кустурица поделился мнением об американском президенте Дональде Трампе

В преддверии Международного фестиваля «Дух огня», который стартует 5 марта в Ханты-Мансийске, президент киносмотра Эмир Кустурица дал aif.ru эксклюзивное интервью, в котором откровенно рассказал, в том числе, о фильме «Анора», ставшем лауреатом «Оскара» в пяти номинациях, Юре Борисове и Дональде Трампе.
«Знаете, почему Трамп согласился на переговоры по Украине? Потому что он христианин. А Байден хотел уничтожить православие. Это старая идея. Очень старая. Бывший президент США видел, что есть единство русского и других славянских народов и понимал, что православие для Запада — серьезный враг».
Снятый Кустурицей в прошлом году документальный фильм «Люди Христовы» режиссер назвал очень значимым для него.
«Рад, что он сделан и показан. Мне хотелось, чтобы люди увидели, что случилось в Киеве, какая жизнь там. Я не знаю всего — от и до, это работа историков. Но то, что произошло на Донбассе, в Киеве, в Лавре (Киево-Печерская Лавра — один из ранних монастырей Киевской Руси, важнейшая православная святыня, третий Удел Богородицы, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. — aif.ru), — чудовищное преступление. Люди на Западе не верили, что такое вообще может быть. И фильм “Люди Христовы” нужен был как аргумент».