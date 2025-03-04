Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 4 марта 2025

Что касается остальных частей региона, то там будут резкие перепады ночных и дневных температур. Так в Катангском районе похолодает до −37 градусов, а с рассветом потеплеет до −14. В остальных районах прогнозирую 0…-5 градусов днем. Пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный, юго-восточный.