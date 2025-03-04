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Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 4 марта 2025

0 градусов обещают в Иркутске 4 марта.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Погода в Иркутске 4 марта 2025 порадует жителей областного центра теплом. Как сообщили в Иркутском Гидрометцентре, днем столбик термометра покажет отметку в 0 градусов. Осадков при этом не ожидается.

Погода в Иркутске 4 марта 2025.

— Переменная облачность, без осадков, ветер переменный 2−7 м/с. Температура ночью −16…-18, днём 0…-2, — поделились метеорологи.

Что касается остальных частей региона, то там будут резкие перепады ночных и дневных температур. Так в Катангском районе похолодает до −37 градусов, а с рассветом потеплеет до −14. В остальных районах прогнозирую 0…-5 градусов днем. Пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный, юго-восточный.